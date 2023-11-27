مواعيد قطع وضخ وضعف المياه في المحافظات.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة القناطر الواقعة بنطاق شركة مياه الشرب والصرف في القليوبية، ومواعيد ضخ المياه بمطروح وضعفها في أسيوط.

مدة قطع المياه بالقناطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجرا.

القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مواعيد ضخ المياه في المناطق التابعة لشركة مطروح

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» مواعيد ضخ المياه اليوم الاثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري 2023 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها كالتالي

- مواعيد ضخ المياه في منطقة غرب المدينة من الساعة 11 صباحا وحتي الساعة 5 مساء

- مواعيد ضخ المياه في منطقة السنوسية مرتفع من الساعة 2 مساء وحتي الساعة 6 مساء

- مواعيد ضخ المياه في منطقة مسجد النور قبلي من الساعة 12 ظهرا وحتي الساعة 5 مساء

ضعف المياه بمركز ابو تيج

وتواصل شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد إجراء غسيل مروق بمرشحات ابو تيج غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 2 حتي يوم الخميس المقبل والتي من المتوقع أن تتأثر بها الادوار علما بانه تتيح الشركة بدائل اثناء هذه الأعمال وهى مروق رقم 1 والآبار الارتوازي وطالبت الشركة العملاء بمركز أبو تيج توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، لافتا الي أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891