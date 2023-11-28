استشاري صحة نفسية: «المتربي» يجلد ذاته كل يوم

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن الإنسان عليه التوقف عن جلد النفس ولوم الذات، لافتا إلى أن من يعانى من جلد النفس هو تربي على الخلق الحسن، ولديه دين ورحمة وضمير وإحساس.

لا تلوم نفسك إنك لا تستطيع التسامح

وتابع استشاري الصحة النفسية، خلال حوار له مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «لذلك من لديه دين وتربية حسنة، هو من يلوم نفسه على تقصيره فى حق نفسه وحق غيره، فلا تلوم نفسك على تقصيرك فى حق شخص مقصر فهو يستحق، ولا تلوم نفسك على أحد باعك، لأنه يستاهل، ولا تلوم نفسك إنك لا تستطيع التسامح، فهناك من لا يستحق، فيروج بصورة خاطئة على أن العاجز عن التسامح عاجز أو لديه اضطراب نفسي، فهذا ليس علميا صحيحا، فكمية المعاناة التى يعانيها تجعله لا يستطيع المسامحة».

لا تحمل نفسك جلد الذات

وأضاف: «مئات الآف لا يستطيعون مسامحة أب وأم لم يعرفوا الأمومة ولا الأبوية، وكم من ناس أكلت عيش وملح ومن ظلمهم، وبالتالى هؤلاء لا يستطيعون المسامحة، لأن هذا أمر سوى نتيجة حجم المعاناة التي تعرض لها».