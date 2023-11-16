تفاصيل مبادرة الصحة النفسية.. تغرس ثقافة «التعافي من الاضطرابات»

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد مبادرة خاصة بالصحة النفسية، ومن المقرر إطلاقها بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستهدف الفئات بداية من الـ18 عاما فأكثر.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مبادرة الصحة النفسية تهتم بغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات وإعادة التأهيل، موضحا أنّ تأخر الإعلان عن المبادرة، سببه أنّها تشمل عددا كبيرا من المحاور، وهناك آليات تنفيذ مختلفة على أرض الواقع كان يجب اختبارها بشكل مبدئي أولا.

تفاصيل مبادرة الصحة النفسية

وأكد المصدر، أنّ جزءا من المبادرة سيكون مبني على أساس التوعية، وجزء آخر متعلق بالفحص، وآخر متعلق بالعلاج الذي سيتم تحديده من قبل الطبيب وفقا لتشخيص الحالة، مشيرا إلى أنّ المواطن فى البداية سيشترك في الحملة من خلال ملئ استبيان يتضمن مجموعة من الأسئلة ترتبط بالجوانب الشخصية يجيب عليها المواطن، ومن خلال النتائج سيتم معرفة مدى احتياج الشخص سواء بالعلاج أو إعادة التأهيل السلوكي والمعرفي.

تحسين مؤشرات الصحية النفسية

وأكد المصدر، أنّ المبادرات الصحية عملت على تحسين مؤشرات الحياة خلال السنوات القليلة الماضية، وهناك حرص كبير من القيادة السياسية لدعم المبادرات الصحية والعمل على جعلها دائمة، خاصة أنّها تشمل جميع الفئات العمرية، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، لافتا إلى أنّ مبادرة الصحة النفسية من المبادرات التي يجب الاهتمام بها ودعمها ورفع التوعية للمواطن للاهتمام بالجانب النفسي له.