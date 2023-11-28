مؤسسة هي تستطيع للتنمية: تمديد الهدنة بغزة دليل على نجاح جهود مصر

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، دليل لنجاح الجهود المصرية في مساندة الأشقاء في فلسطين.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأوضحت زهران، خلال بيان لها، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الآن حجم الجهود المصرية في دعم ومساندة الفلسطينيين، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوان لحظة العمل على وقوف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في غزة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن مصر عملت على حشد المجتمع الدولي «الصامت» على هذه الجرائم، في التحرك والضغط على إسرائيل، مؤكدة أن هذا القرار دليل على التأثير الكبيرة لمصر، وعلى قدرتها في إقناع المجتمع الدولى بضرورة وقف هذه المجازر.

إدخال المساعدات لغزة

وتابعت الدكتورة دعاء زهران، أن مصر تتبنى القضية طوال الوقت وتعمل على ضرورة إيجاد حلول جذرية ووقف الحرب الإجرامية والممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال.

وأضافت، أن الدولة المصرية عملت على إدخال المزيد من المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة واستغلال فترة الهدنة في حفظ أرواح الأبرياء في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ وغيرهما.