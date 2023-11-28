أكدت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال جثث الشهداء تحت الأنقاض في قطاع غزة، وهناك محاولات لتنظيف المستشفيات.

مواصلة تقديم الخدمات الطبية

وأضافت أن القطاعات الخدمية بغزة تواصل جهودها لتلبية حاجات المواطنين، والجميع يعتمد على ما يجرى إدخاله من مساعدات غذائية لأن الأسواق الفارغة، سواء في مناطق الشمال أو الجنوب، ومن المفترض إدخال المزيد من الشاحنات اليوم، مؤكدة أن هناك مناشدات من القطاع الصحي بغزة بمواصلة تقديم الخدمات الطبية.