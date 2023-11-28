الهيئة الوطنية تشكل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التي سيدلي المصريون بالخارج فيها بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج على أن يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.

وتكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية في مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وعددها 137 لجنة في 121 دولة، والحصر العددي لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.

وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بإرسال العدد الحصري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة 18 ديسمبر.

وتجرى عمليات التصويت في الخارج على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة وهو ما يعني أن تبدأ لجنة الانتخابات في نيوزيلندا بالتاسعة صباح يوم الجمعة.

وتضم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج في عضويتها كل من القاضي شادي ممدوح رياض مصطفى والقاضي شريف صديق عبد العزيز واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان والمستشارة نرمين نبيل أسمر إبراهيم والقاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل والمستشار وليد محمود على إبراهيم عمر والمستشار محمد أحمد محمد محمد عبد العال والمستشارة إنجي هشام عبد السلام حسن بدوي والمهندس محمود أحمد محمود مزروع والمهندس كريم عادل محمود فرج.

كما تضمن القرار تشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف.