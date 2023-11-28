سفير مصر في برلين: إجراء أكثر من بروفة استعدادا لبدء الانتخابات الرئاسية

أكد خالد جلال، سفير مصر في برلين، أن هناك حزمة من الاستعدادات لتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الاجراءات شملت جزءا فنيا وآخر بشري.

تدريب العاملين بالسفارات المصرية

وقال جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تقنية ربط السفارة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تدريب العاملين بالسفارات المصرية عليها لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، وتشمل كافة البيانات والمعلومات التي تخص المصريين بالخارج، ومن يحق لهم التصويت.

وتابع: تم إجراء أكثر من بروفة داخل السفارة استعدادا لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية من أجل إزالة أي معوقات قد تواجه المصريين التذين يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة.

التواصل مع أفراد الجالية المصرية المقيمة في ألمانيا

وأوضح جلال، أنه وفقا لتعلميات وزارة الخارجية، تم التواصل مع أفراد الجالية المصرية المقيمة في ألمانيا من خلال حسهم على المشاركة والتعبير عن آرائهم، واختيار المرشح الذي يستحق تولى منصب الرئيس خلال الـ 6 سنوات القادمة.