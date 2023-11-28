خطة السفارة المصرية بالإمارات للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

أكد السفير شريف عيسي، سفير مصر في الإمارات، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المرتبطة باستقبال المصريين بالإمارات من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

«عيسى»: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت بيانات للسفارة

وقال «عيسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمُذاع على قناة صدى البلد، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت بيانات للسفارة، تشمل كل المصريين المقيمين في الإمارات والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع سفير مصر لدى الإمارات: «الجالية المصرية في الإمارات تتجاوز مئات الآلاف من المواطنين، والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، وسيتم استقبال المصريين في مقر السفارة، وتوفير أتوبيسات نقل للمصريين، بالإضافة إلى إنشاء خيمة لانتظار المواطنين».

وأوضح شريف عيسي، أن السفارة خصصت 11 موظفا لاستقبال المصريين والاطلاع على البيانات الخاصة بهم، والتأكد من وجود أسمائهم في كشف الهيئة الوطنية، ثم التوجه بعدها للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.