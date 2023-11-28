محافظ أسوان يناقش إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة 3 مليارات جنيه

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمهندس محمد العناني، ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتسويق الأسمدة وحمض الكبرتيك.

وخلال اللقاء ناقش الثنائي إعداد وتجهيز مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية على مساحة تزيد عن 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.

المشروع يوفر نحو 4000 فرصة عمل

وقالت المحافظة في بيان إنه من المتوقع، إن يوفر حوالي 4000 فرصة عمل، بما في ذلك 1000 وظيفة دائمة و3000 وظيفة غير مباشرة.

وفي هذا السياق، طالب اللواء أشرف عطية الشركة بأن تعطي الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، بهدف المساهمة في تخفيض معدلات البطالة مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك الكفاءات والعمال الماهرين الذين يتمتعون بالخبرة في مجال صناعة الأسمدة.

التخلص من أي عقبات أو تحديات

وأوضح أشرف عطية أنه يعمل دائمًا على التخلص من أي عقبات أو تحديات تواجه الشركة والمستثمرين الجادين الذين يتمتعون بقدرات مالية قادرة على تغطية تكاليف المشروع، لاسيما أن هذه الشركة تتمتع بسمعة وخبرة كبيرة في صناعة الأسمدة على مستوى الشرق الأوسط ومصر.

وشدد أشرف عطية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لتحقيق التنافسية العالمية بدعم من الحكومة والبرلمان للتغلب على عقبات الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة لعمليات التصنيع.

أشرف عطية: أسوان وتمتع بقومات اقتصادية كبيرة

وأكد أن أسوان تتمتع بكل المقومات الاقتصادية، من ثروات تعدينية ومحجرية، ومصادر متنوعة للطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك شبكات الطرق والموانئ البرية.