«الزراعة»: الأسمدة الآزوتية تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمجمع مصانع الأسمدة الآزوتية في العين السخنة؛ كاشفا عن دوره في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

جهود ضخمة للتنمية الزراعية

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تنفيذ التنمية الزراعية، والإنتاج الزراعي، يستلزم مجهودًا ضخمًا في ظل تغيرات مناخية، وندرة مائية.

وأضاف أن أعمال التنمية تستلزم دراسة عن كمية المياه في باطن الأرض، وكمياتها ومحتوياتها وجودتها ونسبة الملوحة بها؛ من أجل بدء أعمال زراعة المحاصيل المطلوبة في الأماكن المستصلحة الجديدة؛ وهي الأمور التي تستلزم وقتًا وجهدًا كبيرًا.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بأن استصلاح الفدان في الأراضي الصحراوية؛ يتكلف أكثر من 250 ألف جنيه؛ عن نظيره في الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أننا نأمل أن يجري العمل على زراعة المحاصيل بالطرق الذكية، والتكنولوجيا الحديثة مستقبلاً.

زيادة إنتاجية المحاصيل

وأوضح أن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، يُسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض إلى الخارج.