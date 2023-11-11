أسعار الأسمدة الزراعية اليوم 11-11-2023.. اعرفها

الأسمدة الزراعية هي عصب الزراعة لأنها تساعد بشكل كبير على زيادة إنتاجية الفدان، وتنقسم إلى قسمين الأول «عضوية» وهي الناتجة عن روث الحيوانات أما الآخر فهو أسمدة كيماوية مثل النترات واليوريا والفوسفات وغيرها من الأسمدة.

أسعار الأسمدة الزراعية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمدة اليوم السبت11-11-2023 إذ بلغ سعر طن سماد نترات النشادي عادي 33.5 نحو6776 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن سماد يوريا 46.5 نحو 11 ألفًا و281 جنيهًا.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الجهات المنتجة سجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5% نحو 2500 جنيه، بينما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% نحو 3500 جنيه.

معلومات عن مصانع الأسمدة

وتنشر «الوطن» تفاصيل مصانع الأسمدة الزراعية التي نجحت الدولة في إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في العين السخنة ويشمل:

- مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاجية (1200 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة (900 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة (900 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة (500 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج نترات النشادر السائلة بطاقة (650 طن / يوم).

- مصنع لإنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة (900 طن / يوم) ولأول مرة في مصر.

- محطة تحلية لمياه البحر وتعمل بطاقة 16ألف م3/ يوم، ومجمع مخازن لسماد النترات الجيرية بالمنطقة اللوجيستية بميناء العين السخنة.