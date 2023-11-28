رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح عيادة الأطفال بمستشفى منوف

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عيادة الأطفال بمستشفى منوف الأسقفية، وذلك في حضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي.

الاحتفال بافتتاح عيادة الأطفال

بدأ الاحتفال برفع الستار عن النصب التذكاري عن العيادة وقص الشريط، حيث تفقدوا عيادة الأطفال، بالإضافة إلى تفقد عيادة المناظير وحجرة الغازات.

وافتتح الحضور وحدة المناظير والتي دُشنت تحت اسم رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، وذلك تكريماً لخدمتهِ ومجهوداته بمستشفى هرمل منوف، وبالإضافة إلى تدشين غرفة العمليات، والتي أطلق عليها اسم الدكتور عادل عزيز، تكريماً لخدمتهِ.

رئيس الأساقفة: الخدمة الطبية.. خدمة شفاء ومحبة

وقال رئيس الأساقفة إن الخدمة في المجال الطبي، هي دعوة إلهية، حيث أنها خدمة شفاء ومحبة، واستكمل أنه دون جهود وأمانة العاملين بالقطاع لما كنا قادرين على تحقيق الحلم وتحقيق التطوير.

وأضاف رئيس الأساقفة موجهاً كلمتهِ للعاملين بالقطاع: «أنتم الأيادي التي قدمت الشفاء، إذ جعلتم شعار حياتكم هو تقديم المعونة للمحتاج، لذلك تدين المستشفى لكم بالكثير».

واختتم رئيس الأساقفة، أنه يوم تاريخي في المستشفى الأسقفية، «أتقدم بالشكر لكل من ساهم للوصول لهذا اليوم».

وعبر رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، عن شكرهُ من أجل الثمار التي يراها اليوم في المستشفى، وتحقيق العديد من الإنجازات، مضيفاً: «الروح السائدة بين العاملين بالقطاع روح المحبة، التي بها تستمر خدمتهم».

حضر الحفل الدكتور أحمد القرش نقيب الأطباء بالمنوفية، الدكتور أيمن اللحلح أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية الطب بالمنوفية، الدكتور محمد النادري أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية في طب الأزهر، الدكتورة شيماء كابو مدير الإدارة الطبية بمنوف، الدكتور ممدوح عبدالحليم استشاري الأطفال، الدكتور السيد مرعي استشاري ورئيس أقسام الجراحة بمستشفى سرس العام، الدكتور جمال سليم استشاري الصدر، الدكتور منير سيف النصر استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات منوف، المهندس وحيد عبدربه رئيس مجلس مركز منوف، الأستاذ وليد أبو سالم نائب رئيس مجلس مدينة منوف، الأستاذ فريد القط مدير مكتب الإدارة الطبية بمنوف، الأستاذ مجدي أبو السعد مدير مدرسة منوف، المهندس إيهاب إداورد مدير المشروعات بإبروشية مصر للكنيسة الأسقفية.