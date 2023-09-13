رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية: نصلي رحمة وسلاما لأشقائنا في ليبيا

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التعزية ببالغ الحزن لضحايا إعصار دانيال بليبيا، معربًا عن أسفه جراء هذه الكارثة التي أودت بحياة الكثيرين من أشقائنا في ليبيا، مصليًا بالرحمًة والسلام لأسر الضحايا وخالص الشفاء للمصابين.

وأشاد رئيس الأساقفة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم دولتي المغرب وليبيا وسرعة تقديم الإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للضحايا.

اجتماع مجلس الكنائس الأسقفية

وفي وقت سابق، افتتح اليوم الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أولى جلسات مجلس كنائس إبروشية مصر، بحضور قساوسة الكنيسة وأعضاء المجالس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في بداية كلمته: «الله يريدنا أن نستخدم المواهب التي أعطاها لنا، لنخدم الآخرين داخل الكنيسة والمجتمع»، مؤكّدًا أنَّ هدفنا دائمًا خدمة الله وليس قادة الكنيسة.

تضمن اليوم وقتًا للصلاة والتسبيح ومجموعة من القراءات الكتابية، بالإضافة لتقديم محاضرة من القس الكنن مدحت صبري للحديث عن الكنيسة ومجلسها، وقاد المطران أنطوني بول مساعد المطران لإقليم الإسكندرية مجموعات المناقشة عن تحقيقي الرؤية والإرسالية.

كما اخُتتم اليوم بمحاضرة من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة تحت عنوان «التواصل الفعال بين الكنيسة المحلية والإبروشية».