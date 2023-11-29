تخدم مدينة أسيوط و4 قرى.. معلومات عن محطة الصرف الصحي الجديدة بعرب المدابغ

أعلنت محافظة أسيوط الانتهاء من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ ودخولها الخدمة بتكلفة 500 مليون جنيه، لخدمة مدينة أسيوط و4 قرى.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن محطة الصرف الصحي الجديدة:

- تم الانتهاء من إنشائها ودخولها الخدمة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.

- أشرفت على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف متر مكعب/ يوم .

- تخدم المحطة تصرفات مدينة أسيوط و4 قرى جنوب مركز أسيوط.

- يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- تم تنفيذ المحطة الثلاثية الجديدة على مساحة 27 فدان وتخدم مدينة أسيوط وقري هي (أولاد إبراهيم - أولاد علي - المطيعة - قرقارص) .

- تخدم المحطة الجديدة حوالي 350 ألف نسمة وتضم 2 حوض تهوية و2 حوض للترسيب و4 مرشحات رملية و أحواض مزج الكلور.

- المحطة تم تنفيذها ضمن 153 مشروع صرف صحي وعدد 11 محطة معالجة بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه.