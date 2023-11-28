المشاركون بمؤتمر تحالف الأحزاب بالقليوبية: التصويت في انتخابات الرئاسة حق لا تتنازل عنه

نظم حزب مصر بلدي بالتعاون مع تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث أٌقيم المؤتمر اليوم بنادي المحامين بمدينة بنها في القليوبية بحضور اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعددًا من رؤساء الأحزاب الأعضاء بالتحالف وأعضاء أمانة محافظة القليوبية برئاسة أحمد المتولي أمين حزب مصر بلدي بالمحافظة.

تأييد دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي في كلمته، إن تأييد دعم المرشح عبد الفتاح السيسي يدعم استمرار الاستقرار الذي تعيشه مصر منذ 10 سنوات، ويُساهم في دعم عجلة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي وبجانب دعم الأمن القومي المصري الذي ظهر جليا في موقف القيادة السياسية، ورفض تهجير الفلسطينيين والتفريط في أراضي مصر والدعم غير المحدود للقضية الفلسطينية.

ضرورة المشاركة الإيجابية في التصويت

دعا رئيس حزب مصر بلدي إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في التصويت خلال انتخابات الرئاسة المقبلة والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، حقَا لكل مواطن مصري لا تنازل عنه ومسؤولية وأمانة وسعي نحو التقدم والنهوض ومزيد من المشروعات القومية والتنمية استكمالا لنجاحات القيادة السياسية، ومسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة وطريق الجمهورية الجديدة.

ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

أوضح أحمد المتولي أمين حزب مصر بلدي بالقليوبية أن المشاركة والنزول للجان الانتخابات هو تأكيد من كل مصري أنه لا تفريط في حق وحب مصر ورد الجميل إلى المرشح عبد الفتاح السيسي الذي سعى بكل ما أوتي من قوة وحكم لحماية مصر من كل التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة مطالبا الجميع بالمشاركة في انتخابات الرئاسة لمزيد من استقرار البلاد وزيادة التنمية في البلاد.

وشدد امين حزب مصر بلدي بالقليوبية علي ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الانجازات التى تمت خلال الفترة الماضية مؤكدا التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي