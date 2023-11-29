تفاصيل البرامج الجديدة المتاحة بنظام الساعات المعتمدة في «هندسة المنيا»

أعلنت كلية الهندسة في جامعة المنيا عن البرامج المتاحة للدراسة من الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 بنظام ساعات معتمدة خاص بمصروفات.

برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات

وقال مسؤول في جامعة المنيا لـ«الوطن»، إن البرامج الجديدة بكلية الهندسة تشمل برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، وبرنامج البتروكيماويات.

ويهدف برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية إلى تأهيل المهندسين للعمل في مجال هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والذي يشهد نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ويشمل البرنامج مجموعة من المقررات الدراسية التي تغطي أساسيات هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى مقررات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

أما برنامج البترو كيماويات فيهدف إلى تأهيل المهندسين للعمل في مجال صناعة البتروكيماويات، والتي تعد من أهم الصناعات في مصر، ويشمل البرنامج مجموعة من المقررات الدراسية التي تغطي أساسيات الهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى مقررات في هندسة البتروكيماويات والهندسة البيئية.

والبرامج الجديدة تأتي في إطار سعي كلية الهندسة في جامعة المنيا إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتوفير البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل، كما تستهدف تلك البرامج استقطاب الطلاب المتميزين من مختلف الجامعات، وتوفير فرص تعليمية متميزة لهم، حيث يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة التقدم للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للكلية.