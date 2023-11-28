صرف مكافأة 1200 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة 1200 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع التعليمي والمستشفيات تقديراً لمجهوداتهم وجهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول في انتظام وكفاءة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني وأمين عام الجامعة.

مضاعفة المكافأة التحفيزية للنشر الدولي

كما وافق مجلس جامعة المنيا على مضاعفة المكافأة التحفيزية للنشر الدولي في أعلى 10 مجلات علمية دولية مرموقة بكل تخصص تقيس كفاءة ومعايير جودة الأبحاث العلمية التي يستند عليها البحث العلمي، الذي أصبح ركيزة أساسية في تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية المعتبرة وقياس مستوى جودة الأبحاث العلمية التي تنتجها.

نصف تكلفة نفقات الدورات التدريبية

ووافق المجلس على تحمل الجامعة نصف تكلفة نفقات حضور الدورات التدريبية المؤهلة للمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي للهيئة القومية لضمان الجودة التعليم والاعتماد، بهدف تأهيل كوادر الجامعة وتعزيز قدراتهم في تبادل المعرفة والخبرات وممارسات الجودة.

إعادة النظر في مصروفات الدراسات العليا

وأكد «فرحات»، أن المجلس أعاد النظر في مصروفات الدراسات العليا المقررة على أن يبدأ تطبيقها على المتقدمين للتسجيل اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2024/2023، كما أقر المجلس التأكيد على انه اعتباراً من الأسبوع القادم سيكون شرط دخول الطلاب للحرم الجامعي بالكارنيه الجامعي الجديد.