وزارة الرياضة تتابع فعاليات مبادرة «وطن يجمعنا» في المنيا

تتابع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، مبادرة وطن يجمعنا بمحافظة المنيا، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2023.

اللقاءات التوعوية مع الشباب

قالت وزارة الشباب في بيان لها إن فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية مع الشباب أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة.

تخلل اليوم تنفيذ لقاء توعوي بمركز شباب ناصر - ملوي ، حضر اللقاء القيادات الشبابية من مراكز ديرمواس وملوي وأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

قدم المحاضرة الدكتور حمادة شعبان أستاذ اللغة التركية بجامعة الأزهر والمشرف بمرصد الأزهر ، ونيافة القمص أغسطينوس إيليا - كاهن كنيسة مارجرجس بالنيابة عن نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبراشية ملوي.

مواجهة الشائعات وإيصال المفاهيم الصحيحة

تهدف المبادرة إلى تدريب الشباب على مواجهة الشائعات وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة التي تضر الوطن ، بالإضافة إلى نشر التسامح وتعليم قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع.

يذكر أن المبادرة تستهدف توعية 5000 شاب وفتاة من محافظة المنيا ، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 100 شاب وفتاة يمثلون 44 قرية من محافظة المنيا لتأهيلهم ليكونوا سفراء للمبادرة داخل محافظتهم ليتم الإستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقرى التي يعيشون فيها.