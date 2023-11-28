حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: التقينا الجاليات المصرية في 60 دولة بالعالم

أعلنت الحملة الرسمية للمُرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أنها حرصت منذ انطلاقها على الاستماع للمصريين في الخارج لمعرفة مقترحاتهم ورؤاهم.

وقالت الحملة الرسمية في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الحملة ألتقت مع الجاليات المصرية في 60 دولة متنوعة حول العالم وذلك خلال أكثر من 40 لقاء عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، متمثلين في قرابة 750 شخص من ممثلي الجاليات والجهات المؤيدة حول دول العالم، وذلك خلال الفترة من يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 28 نوفمبر.

وأضافت الحملة الانتخابية: «عشان نكمل الحلم.. موعدنا يوم 1 و2 و3 ديسمبر 2023 - للمصريين بالخارج».

وأوضحت الحملة الرسمية كيفية التعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرابط التالي: www.elections.eg/hor20-ocv/ocv-locations.