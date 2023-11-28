برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه خطر المجاعة

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال، معرضون لخطر المجاعة إذا توقفت إمدادات الغذاء، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

بفضل الهدنة بدأت فرقنا العمل على الأرض

وقال البرنامج إنه سلّم المواد الغذائية إلى 121161 شخصا في غزة منذ الجمعة عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام.

وقالت كورين فلايشر مديرة البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط «بفضل الهدنة بدأت فرقنا العمل على الأرض ودخلت مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة، ما نراه كارثي».

6 أيام غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس

وذكرت الوكالة إن ستة أيام «غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس» داعية إلى ضمان وصول إمدادات منتظمة ومتواصلة الى القطاع.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» جيمس إلدر، من غزة عبر رابط فيديو خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن الاحتياجات هائلة لدرجة ان هذه المساعدات ليست كافية. وأضاف المساعدات يجب ان تتضاعف.