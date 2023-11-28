عاجل.. كولر يهاجم لجنة الحكام: «يا بيريرا.. هل تعالج أخطاء الحكام»؟

هاجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عقب تعادل الفريق سلبيًا أمام سموحة اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر دوري NILE.

وقال كولر، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «هل رئيس لجنة الحكام يجتمع مع الحكام لمناقشة أخطائهم، لاسيما أن الأخطاء متكررة، ولا شيء يحدث هل يتم مناقشة هذه الأمور».

وأضاف: «الأخطر أن الأمور ليست جيدة على أكثر من مستوى، سواء تضييع الوقت بشكل فج جدًا، حيث يتعمد لاعب لعب الكرة بعيدًا عن الملعب أليس هذا يعتبر تعمد لإضاعة الوقت، وكان يجب حصوله على بطاقة صفراء، هناك لاعب كان يستحق الطرد».

وأتم: «المباراة في الشوط الثاني كانت من اتجاه واحد فقط، من الغريب أن يكون فريق يلعب بـ 9 لاعبين في الدفاع مثل سموحة».

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