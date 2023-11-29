ميمي جمال تنتقد السوشيال ميديا: «كفاية ترويج إشاعات على الفنانين»

انتقدت الفنانة ميمي جمال، ظاهرة الهجوم على الفنانين وتحريف تصريحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تعرضت للكثير من الشائعات التي أغضبتها بشدة خلال الآونة الأخيرة، مضيفة: «إحنا كفنانين بنبسط الجمهور طول الوقت، ليه بقى بيقعدوا ياخدوا كلام من بين كلامنا ويهاجمونا بيه؟».

ميمي جمال توجه نصيحة لمروجي الشائعات

ووجهت الفنانة ميمي جمال، نصيحة لمروجي الشائعات، قائلة: «يا ريت بس يقولوا الحقيقة والصدق، بلاش يطلعوا إشاعات، ويمرضوا ناس ويموتوا ناس».

تكريم ميمي جمال من مهرجان شرم الشيخ

وكُرمت الفنانة ميمي جمال، من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثامنة التي تحمل اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، بعد انطلاقها قبل أيام، ومن المقرر أنّ تختتم فعالياتها، غداً الخميس.

يذكر أنّ مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، يُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والهيئة العربية للمسرح.