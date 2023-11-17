ميمي جمال: أفتخر بأرشيفي المسرحي

أعربت الفنانة الكبيرة ميمي جمال عن سعادتها البالغة لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي المقرر انعقاده في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ميمي جمال: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. شرف كبير

قالت ميمي لـ«الوطن»: «شرف وفخر كبير أن يتم تكريمي هذه الأيام في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المهرجان تذكرني وتذكر أرشيفي المسرحي الكبير».

أشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها تتشرف بمسيرتها المسرحية الكبيرة التي بدأت منذ سنوات عديدة ووقفت فيها أمام كبار النجوم.

وقدمت الشكر الفنانة القديرة للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان ومؤسسه على كل ما فعله من أجل تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.