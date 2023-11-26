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ميمي جمال تنعى طارق عبد العزيز: كان طيبا وخلوقا

كتب:

شريف سليمان
10:33 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

نعت الفنانة ميمي جمال، الفنان طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم، قائلة: «ربنا يرحمه ويحسن إليه، كان إنسانا طيبا وخلوقا».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «كان طارق عبدالعزيز إنسان وذوق وأخلاق وطيبة وأدب وكان فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، ربنا يرحمه ويحسن إليه».

الراحل كان يتمتع بأخلاق عالية

وتابعت: «أخلاق طارق عبدالعزيز كانت عالية، وأسلوبه مع زملائه كان جميلا وبسيطا، تعاونت معه في مسلسل بقينا اتنين، وشاركت معه في التصوير منذ أسبوع فقط، وكان موجودا معنا وشريف منير، وكان يمزح معنا ويضحك ويمرح كثيرا، فقد كان إنسانا جميلا».

حزن كبير على وفاة الفنان الراحل

وأكدت: «سمعت أنه أصيب بأزمة صحية وخضع لقسطرة، ثم تعافى، ولكن هذه المرة أراد الله أن يسترد وديعته، أنا حزينة جدا على وفاته.. ولما سمعت الخبر قلبي وجعني».

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