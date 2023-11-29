خريطة تخفيف الأحمال عن عدة مناطق في كفر الشيخ اليوم لإجراء صيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة بيلا، اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة بيلا

وذكر القطاع، في بيان له، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي «المجاري، والفالوجا» بمدينة بيلا، والمناطق التابعة للمحول التالي: «الفالوجا» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي حي المجاري «خروج لوحة بيلا القديمة»، حيث يتم فصل التيار من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات.

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.