رئيس حملة السيسي: نستهدف جميع المصريين.. ولدينا نقاط تفوق في الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنَّ الأوضاع عندما تكون مستقرة تصبح نسبة المشاركة في الانتخابات قليلة إلى متوسطة، ولكن مع وجود أحداث جوهرية، فإنه يتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية من متوسطة إلى عالية الكثافة.

«فوزي»: نستهدف المصريين جميعا

وعن الكتلة الصلبة التي تعتمد الحملة عليها، أوضح «فوزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نستهدف المصريين جميعا، ولدينا نقاط تفوق، مثل المرأة، حيث إن أكثر من 75% من التوكيلات التي حصلنا عليها كانت من المرأة».

المرأة من أكثر الفئات المستفيدة من الأمن والأمان

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنَّ المرأة من أكثر الفئات التي تستفيد من الأمن والأمان والاستقرار، مواصلاً: «نستهدف الشباب أيضا، فهم يمثلون 60% من الشعب المصري، ومرشحنا يقدم نفسه كمرشح لكل المصريين مثل الصعيد الذي لم يعد منسيا، والرئيس السيسي أكثر رئيس جمهورية زار منطقة الصعيد، فكل زيارة له تحمل الخير، وكذلك وجه بحري وسيناء والقبائل ومطروح، وهناك تنمية عريضة وتطور كبير في طول البلاد وعرضها».