طلاب مركز باريس بالوادي الجديد ينفذون نموذج محاكاة الانتخابات الرئاسية

نظمت الإدارة التعليمية بمركز باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، لطلاب المدارس وذلك بهدف تعليم الطلاب واجبهم الدستوري وتعزيز المشاركة السياسية للطلاب والعاملين بإدارة باريس التعليمية.

نموذج محاكاة الانتخابات الرئاسية في الوادي الجديد

وأشاد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بتنفيذ نموذج محاكاة يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية لتعزيز المشاركة السياسية للعاملين وطلاب باريس التعليمية بالتزامن مع قرب انطلاق «الانتخابات الرئاسية مصر 2024» بحضور مدير ووكيل إدارة باريس التعليمية.

يأتي ذلك من منطلق الحرص على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

نشر تثقيف وتوعية العاملين بالحقل التعليمي في الوادي الجديد بالمشاركة السياسية

ووجه، وكيل وزارة التربيةوالتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة نشر الوعي والتثقيف لدى العاملين بالحقل التعليمي وطلاب المدارس حول ما تمثله الانتخابات إرادة ، وحرية الرأى والديمقراطية ويعكس أمام العالم مكانة الشعب المصري كنموذج يحتذى به أمام الشعوب .