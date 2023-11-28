المستشار محمود فوزي: الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنَّ الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع مثل القطاع العام والقطاع الأهلي.

«فوزي»: تلقينا العديد من الأسئلة من الكيانات الشبابية

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في اللقاءات مع الكيانات الشبابية تلقينا أسئلة من الشباب عن الأسعار ومشاركة القطاع الخاص وزيادة أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد».

القطاع العام ودوره في الاقتصاد

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «القطاع العام يتدخل بهذا الشكل عندما تمر البلاد بمرحلة استثنائية، منعا من وجود نقطة فراغ، فـ القطاع العام اضطر إلى ملء نقاط الفراغ التي لا يهتم القطاع الخاص بالدخول فيها».

وذكر المستشار محمود فوزي، أن القطاع الخاص يبحث عن الربح بشكل رئيسي، ولكن الدولة عندما تتدخل بمشروعات يكون لها عائد اجتماعي بشكل أساسي، فمثلا، استهدفت الدولة تقليل البطالة لأنها أخطر على المجتمع من الربح والخسارة، وكل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في مراحل الشدة إلى زيادة الإنفاق العام لحماية البنية المجتمعية.