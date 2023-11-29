مدير مستشفى جنين: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصرنا وتمنع نقل المصابين

أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى وتمنع نقل المصابين إليه، كما تتزايد معاناة المرضى بسبب حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وأن الوضع الآن خطة طوارئ لمواجهة انتهاكات الاحتلال، وحصار المستشفيات يزيد من تفاقم الأوضاع.

وأشار إلى أن الاحتلال ينشر القناصة بمحيط مخيم جنين والمناطق القريبة من المستشفى، كما ينسق مع الهلال الأحمر لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات لضمان استمرارها في تقديم خدماتها، وذلك في نبأ عاجل افادت به قناة القاهرة الإخبارية.