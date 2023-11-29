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البنتاجون يوقف تحليق المسيرات الأمريكية فوق غزة خلال الهدنة

كتب:

أحمد عادل موسى
03:13 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي قد أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة، خلال فترة الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الهدوء والتهدئة في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أعلن البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي، أنه وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم إيقاف عمليات الاستطلاع والمراقبة في قطاع غزة مؤقتًا، وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استجابةً للتهدئة والهدوء المتفق عليه بين الأطراف المعنية.  

وكان الجيش الأمريكي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن المحتجزين الأمريكيين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

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بقلم أحمد عادل موسى