عاجل.. موقف إنساني من الفصائل الفلسطينية لحظة الإفراج عن فتاة إسرائيلية.. «تحمل كلبها»

أفرجت الفصائل الفلسطينية عن المجموعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، وكانت بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لتخرج من السيارة وتحمل كلبها في شيء يظهر الموقف الإنساني للتعامل مع الأسرى وحتى حيواناتهم.

لقطة إنسانية من الفصائل الفلسطينية

وأطلقت الفصائل الفلسطينية سراح ميا ليمبرج، والتي احتجزتها مع والدتها جابرييلا وكلب عائلتها وتدعوه باسم «بيلا» منذ عملية طوفان الأقصى على إسرائيل.

وبعد إطلاق سراح ليمبرج ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تحمل كلبها أثناء إطلاق سراحها، ليتفاجأ البعض من اللقطة الإنسانية التي تفعلها الفصائل الفلسطينية والتعامل مع المحتجزين لديهم.

حتي الحيوانات لما عند القسام رأفه بيهم مش زيكم يا عديمين الإنسانية pic.twitter.com/CmJaDwdqav — ‏أنا كبهير أنبهرت (@alyelbassel) November 28, 2023

طوفان الأقصى

وكما تم إطلاق سراح جابرييلا ليمبيرج، مديرة مركز يخدم الأطفال المصابين بالتوحد واحتياجات خاصة أخرى، كجزء من تبادل الأسرى أمس.

وكانت الأم وابنتها يزوران عائلتهما في كيبوتس نير إسحاق ليس بعيدًا عن حدود غزة عندما احتجزتهما الفصائل الفلسطينية إلى جانب ثلاثة من أقاربهما، وحاولت الأسرة الاختباء في غرفة مغلقة بمنزل أقاربها، باستخدام كرسي لإبقاء الباب مغلقًا قبل أن يكتشفهم مسلحو الفصائل الفلسطينية.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن إطلاق سراح المحتجزين يأتي بعد يوم واحد فقط من اتفاق إسرائيل والفصائل على تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين إضافيين كجزء من صفقة ستشمل إطلاق الجماعة سراح المزيد من المحتجزين في قطاع غزة.