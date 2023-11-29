إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين، كما أن هناك اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في أريحا بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

انتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة

وفي نفس السياق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة، في 24 ساعة.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا نتيجة القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.