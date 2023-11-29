افتتاح معرض «فوضى المشاعر» في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

افتتح الفنان حسن وصفي، نقيب التشكيليين والدكتور محمد عبدالسلام، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة المعرض الفني لورشة مرسم الأنفوشي، والتى أقيمت بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تحت إشراف الفنانة سارة حجازي الورشة بعنوان «فوضي المشاعر»، وتم عرض اللوحات الفنية للمشتركين من فناني الإسكندرية.

فوضى المشاعر

وقالت الفنانة أمانى علي عوض، مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي في تصريحات لـ«الوطن» إن معرض الورشة الفنية «فوضى المشاعر» والذي افتتحه الفنان حسن وصفي نقيب التشكيليين ضم مجموعة كبيرة من اللوحات التي تم تنفيذها خلال الورشة تحت إشراف الفنانة سارة حجازي، والتي عبر فيها الفنانون من رواد المرسم عن المشاعر التي يمر بها الإنسان في لحظة معينة، مثل الصراع مع الذات، والانتظار، والراحه والتحرر، واستخدم الفنانون مساحات كبيرة للوحات، وخامات لونية متنوعة تعكس الأحاسيس والمشاعر عن طريق الألوان.

رفع وعي المجتمع

وأضافت مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي، إن القصر يرحب بمثل هذه الورش الفنية ويقيم المعارض لعرض إنتاج هذه الورش، حيث إن الفن التعبيري مثل الرسم والفن التشكيلي من الفنون التي تنشر الثقافة بين المجتمع حيث إنها من الفنون الراقية، هذا بالإضافة إلى أنشطة القصر المختلفة والتي تقدم معظمها مجاناً ويقوم القصر برسالته الثقافية في رفع الوعي الجمعي للمجتمع المصري من خلال تقديم الفنون المختلفة.