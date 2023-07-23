قصر ثقافة الأنفوشي يقدم استعراضات شعبية ضمن مهرجان الصيف

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، فعاليات مهرجان الصيف «ثقافتنا في إجازتنا» بالمواقع التابعة لها في مختلف المحافظات والمدن الساحلية.

وتقدم فرقتا الإسماعيلية للفنون الشعبية، وأسيوط للفنون الشعبية، عروضهما لليوم الثاني الليلة على قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، في التاسعة مساءً، على أن يبدأ دخول الجمهور مجانًا من الثامنة والنصف مساء.

استعراضات شعبية بالأنفوشي

كانت الفرقتان قدمتا، أمس الأول، مجموعة من العروض الفنية والرقصات الخاصة والمعبرة عن طبيعة كل فرقة من الفرقتين على مسرح الأنفوشي، بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية.

المبادرة الصيفية «ثقافتنا في إجازتنا»

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت الأسبوع الماضي تفاصيل البرنامج الذي تقدمه المبادرة الصيفية «ثقافتنا في إجازتنا» الذي تقدمه قطاعات وزارة الثقافة في مختلف أنحاء محافظات مصر، ضمن المبادرة التي تهدف لنشر الوعي ودعم الموهوبين وتنمية الذائقة الفنية، وتستمر هذه الفعاليات إلى منتصف سبتمبر المقبل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة العديد من الفعاليات للرواد في جميع مواقعها بالمحافظات بخلاف الفعاليات الفنية بالمدن الساحلية والشواطئ.