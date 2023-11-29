بعد تأهله لـ«مستر أولمبيا 2024».. أحمد مصطفى: مثلي الأعلى بيج رامي

أعرب لاعب كمال الأجسام أحمد مصطفى، ابن قرية الحلمية، بمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، أن مثله الأعلى هو مواطنه «بيج رامي»، بطل مستر أولمبيا في كمال الأجسام.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على لقب دولي بالمركز الخامس في لعبة كمال الأجسام منتصف الأسبوع الجاري، والذي يمنحة المشاركة في مستر أولمبيا 2024.

بيك رامي يقدم التهنئة لأحمد كنزي

وقال اللاعب أحمد مصطفى، الشهير بـ«أحمد كنزي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن بيج رامي، ابن مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، قدم له التهنئة بهذا الفوز الكبير، وذلك على إثر تحقيقه مركز ضمن الـ5 الكبار بالبطولة الدولية في دولة الإمارات، معربًا عن سعادته بهذا الفوز ليرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية.

من هو اللاعب أحمد كنزي؟

ولد أحمد مصطفى، في محافظة كفر الشيخ، ثم أقام فترة مع أسرته بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، لظروف عمل والدة، ثم تزوج وأقام مع أسرته في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقل للعيش مرة أخري مع أسرته في قرية الحلمية، بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 42 عام.