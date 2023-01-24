«صبري» من قهوجي للاعب كمال أجسام يحصد البطولات: حلمي أكون زي بيج رامي

طموحات كبيرة وأحلام لا تتوقف، تعكس شخصية محمد صبري، الذي غير مسار حياته في لحظة، بعدما كان حارس مرمى كرة قدم، ليمارس رياضة كمال الأجسام إلى جوار عمله في مقهى، بناء على نصيحة أحد أصدقائه، عندما لفت انتباهه إلى قصر قامته، الذي قد يعيق مسيرته الكروية، في وقت أقنعه مدربا بالنادي الذي كان يتدرب فيه على لعبته الجديدة بأنه «لو اتمرن كويس هيبقى بطل عالم».

وبالفعل بدأت نبوءة المدرب تتحقق، فمع مشاركة «صبري»، لأول مرة، في بطولة الغربية لكمال الأجسام عام 2017، حصل على المركز الثاني، بعد مرور 4 أشهر على بداية ممارسته للعبة.

حصد البطولات حافز كبير

قال «صبري»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أنه حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية لكمال الأجسام أيضًا، لافتًا إلى أن حصده للبطولات سريعًا، كان حافزا كبيرا له، نحو التقدم، إذ أنه بعد 6 أشهر من حصوله على مركز ثاني في بطولة محافظته الغربية، وأيضًا في بطولة الجمهورية: «يومي يبدأ بعد أدائي صلاة الفجر، ومن ثم الاتجاه لعمله في القهوة، حتى الساعة 3 عصرًا، ثم الذهاب لأداء التدريب لمدة ساعتين، ومن ثم العودة للعمل لمساعدة والدي مرة أخرى».

استعدادات لخوض البطولات العالمية

أصيب لاعب كمال الأجسام، المكافح بفتق، ما تسبب في توقفه عن أداء التدريبات لمدة سنة متواصلة، لكنه عاد مجددا وبقوة، إذ يستعد لخوض بطولات المحترفين خارج مصر، بعد مشاركته في 15 بطولة محلية متنوعة، حصل فيها على المركز الأول 4 مرات: «أحلم بلقب مستر أولمبيا، وأكون مثل بيج رامي».