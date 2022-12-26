استقبال حافل لـ«بيج رامي» بمطار القاهرة رغم خسارة لقب مستر أولمبيا

قال عادل أبو شادي، ابن عم ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، إنه تم تنظيم استقبال حافل له في مطار القاهرة اليوم بعد وصول البطل المصري قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته في بطولة مستر أولمبيا التي أقيمت في لاس فيجاس خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، وحصل فيها على المركز الخامس.

وصول بيج رامي للقاهرة

وأضاف «أبو شادي» لـ«الوطن»، أن بيج رامي وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، واستقبله أعداد كبيرة من أفراد أسرته وأصدقائه الذين توجهوا من مسقط رأسه في قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ لمطار القاهرة.

وتابع أنه تم تنظيم مسيرة لـ«بيج رامي» خرجت من مطار القاهرة إلى أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والفنون بالتجمع الخامس، حيث تم تكريمه بحضور عدد كبير من الطلاب، ثم اختتم اليوم بإقامة حفل عشاء عائلي ضم أفراد أسرته وأصدقائه بأحد المطاعم بالقاهرة الجديدة.

وأوضح «أبو شادي»، إن «بيج رامي» يُقيم في منزله بالقاهرة حاليا، ولم يتم تحديد موعد عودته إلى قرية السبايعة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم يتم أيضاً تحديد هل سيتم إقامة احتفال له في مسقط رأسه من عدمه.

خسارة بيج رامي

وخسر ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، لقب مستر أولمبيا 2022، مُكتفيا بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.