موعد انتخابات الرئاسة بالخارج.. التصويت في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج والتي تنتهي يوم 29 نوفمبر الجاري.

موعد انتخابات الرئاسة بالخارج

وحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، ستكون بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، والتي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.

التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات بقية الإجراءات على أن تكون الانتخابات الرئاسية في مصر خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من الشهر نفسه.

قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج

تضمنت المادة السابعة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ويحرر أمين اللجنة كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.