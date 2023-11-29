تفعيل صفحة فيس بوك وتحديث الموقع.. إجراءات «الوطنية للانتخابات» للتيسير على المواطنين 

تبقت أقل 48 ساعة تفصلنا عن إجراء انتخابات الرئاسة 2024 في خارج مصر، ويسعى المواطنون في الداخل والخارج لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية ونرصد لكم في السطور التالية أبرز ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديث موقعها وتحديث قنوات التواصل مع المواطنين، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين للجانهم الانتخابية وأيضاً لسهولة التواصل معها.

رفع كفاءة موقع الهيئة

رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات كفاءة موقعها ليستوعب أكثر من 180 ألف زائر في نفس الوقت، وذلك ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024، حتى يتمكن المواطن من الوصول للجنته الانتخابية بسهولة.

تفعيل صفحة الفيس بوك

كما فعَّلت الهيئة الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتعاقد على إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة علي صحة ودقة تداول المعلومات.

وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.