«الوطنية للانتخابات» تنشر صورة التفويض المعتمد لممثلي المرشحين 

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات صورة التفويض المعتمد لممثلي المرشحين وذلك وفقاً لما جاء في الدليل الاسترشادى للانتخابات الرئاسية 2024.

محتوي التفويض

ويحتوي التفويض علي اسم المُفوض ورقمه القومي واسم المرشح الذي ينوب عنه المفوض ومكان اللجنة المحدده له والمحافظة المنوط به متابعة الاقتراع فيها.

وبدأت منذ قليل، فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لمن هم فى خارج مصر والتى تتوقف فيها أنشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الرئاسة في الخارج،

عملية التصويت في الداخل والخارج

وتبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين المصريين في الداخل على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتفعيل الوسائل المستخدمة في الاستعلام عن اللجان وهى موقع الهيئة أو الفيس بوك الخاص بالهيئة أو الاتصال بالدليل 141 أو ارسال رسالة على رقم 5151.