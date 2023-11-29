«التنسيقية» تنظم جولة توعوية سياسية للشباب في المعاهد العليا بـ6 أكتوبر

تنظم الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جولة للتوعية السياسية لشباب المعاهد العليا بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة وفد من نواب وأعضاء التنسيقية، بحضور تجمع شبابي من أكثر من 7 معاهد عليا.

لقاءات التنسيقية

جاء ذلك استجابة لمطالبات شباب المعاهد العليا بعد متابعة نجاح لقاءات التنسيقية خلال الأسابيع الماضية في جامعات الأقاليم ما بين بورسعيد والمنوفية والفيوم وحلوان وغيرها.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التوعوية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجامعات والمعاهد العليا للتوعية السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

الثروة الوطنية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنَّ الشباب المصري هم الأساس في أي عمل سياسي، خاصة وأننا في دولة أكثر من 60% من تعداد سكانها من الشباب، مؤكّدة أنَّ الشباب من أهم مقدرات الثروة الوطنية ولهم الحق في المعرفة والوعي، مشيرة إلى أنَّ الشباب المصري بطبعه شباب واعي وحريص على وطنه وبمجرد الإعلان عن أي استحقاق دستوري نرى المشاركة الشبابية هي الأعلى.

ويتضمن الوفد من نواب التنسيقية النائبة الدكتورة غادة علي، والنائب أحمد فتحي، النائبة رحاب عبدالغني، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كل الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.