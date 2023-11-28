التنسيقية تنظم مؤتمرا حاشدا بجامعة الفيوم لتوعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا بجامعة الفيوم، وسط حضور طلابي كثيف، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، بحضور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، عاصم العيسوي، محمد فاروق الخبيري، وعرفة صبري، نواب رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسؤولية أكثر من 100 مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيًا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة.

وأشادت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وايديولجية مختلفة، موضحة أن التنسيقية هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.

فيما أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصري لذلك يجب أن يكون لهم دور إيجابي في صناعة المستقبل، موضحة أن المشاركة الإيجابية أيًا كان الاختيار هي أفضل قرار.

وأشارت إلى ضرورة قيام الشباب بالإطلاع على كافة برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية ويختاروا من يرونه أفضل بحرية تامة، موضحة أنه من مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن كل مواطن أصبح من حقه الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وليس ببطاقة انتخابية لذلك يجب أن يمارسوا حقهم ويدققون في الاختيار.

وأوضحت اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب منذ إطلاق عام الشباب في 2016 وما تبعه من إطلاق العديد من البرامج للتدريب والتأهيل سواء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرها من البرامج التي أطلقتها الدولة في كل أنحاء الجمهورية للاستفادة من جهود الشباب.

من جانبه بدأ النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القضية الفلسطينية في فلسطين، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.وأشار مقلد إلى دور الدولة الوطنية المصرية في إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا إلى سيناء ودعم القضية الفلسطينية والوقوف أمام محاولات تصفيتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضًا الجهود الإغاثية والسياسية المقدمة من الدولة الوطنية المصرية للشعب الفلسطيني خلال فترة العدوان.

فيما أكد ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشباب المصري بمختلف توجهاته، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق مساحات نقاشية واسعة وقنوات اتصال بين التيارات السياسية المختلفة، مما يخلق حالة من التنوع والثراء الفكري والمعرفي للشباب.

وأشار عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية عقول شبابها، وإثراء وعيهم، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع مستقبلًا.

وضم وفد التنسيقية، النواب د.غادة علي، منسقة الفاعلية، أميرة العادلي، أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، محمد طه، أسماء الهرش، عضوا التنسيقية.يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.