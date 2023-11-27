التنسيقية تشارك في مؤتمر «الأحرار الدستوريين» بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التنسيقية تقف على مسافة واحدة من الـ4 مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

استكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن

وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وضم وفد التنسيقية؛ النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محمد غنيم، عبد الغني فرج، حبيبة حمودة، هند رحومة، شيماء عبد الرسول، أعضاء التنسيقية.

كما شارك في المؤتمر، كل من صابرين حجازي، أمين بدر، مدحت علم الدين، محمد الصوفى، أعضاء التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين.