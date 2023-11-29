بتوجيه رئاسي.. «إسكان النواب» تحسم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

حالة من الترقب تسود الشارع المصري خاصة بين الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يعمل على إعداد قانون الإيجار القديم بشكل متوازن من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين خاصة، وأن القانون يمس الشعب أجمع ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.

قانون الإيجار القديم

وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فضلا عن انتظار البرلمان مشروع قانون من الحكومة المصرية من أجل تعديل القانون الذي يهم الكثيرين قائلا: «تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي في دور الانعقاد الحالي، كما أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر».

إعداد الرقم القومي للعقار

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر حتى الآن، إذ أن هناك العديد من الجهات التي تُصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية في ذلك الأمر، مؤكدا أنه يجب إعداد الرقم القومي للعقار من أجل أن يصبح العقار مثله كـ«البطاقة الشخصية».