كيف تفاعل الجمهور مع رسالة الدكتور هاني الناظر؟.. آلاف الدعوات والاستشارات

ظهور جديد للدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية الشهير، تفاعل معه المتابعون بآلاف الدعوات وطلب الاستشارات الطبية، إذ دّون رسالة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، معلنا استعداده لتلقي أسئلة واستشارات المرضى خلال فترة استراحته من العلاج، قائلا: «فرصة حلوة.. السيدات والسادة الأفاضل أصحاب الأسئلة والاستشارات الطبية أنا حاليا خلال هذه اللحظات في راحة مؤقتة من الأدوية والمحاليل والكيماويات، وبالتالي ممكن استقبل مجموعة من أسئلتكم، وربنا يقدرني وأتمكن من الإجابة علي عدد مناسب منها.. اتفضلوا».

تفاعل الجمهور مع رسالة هاني الناظر

عشرات الآلاف من الرسائل والدعوات، حصدتها رسالة الدكتور هاني الناظر، إذ حرص جمهوره على الدعاء له بالشفاء بعد إصابته بسرطان في الدم في أوائل أكتوبر الماضي، إذ كتبت هند خليفة: «ربنا يعافيك يا دكتور ويبارك في صحتك»، بينما دّون سعد الفقي: «ربنا يشفيك أنت إنسان نبيل»، ودعت هدير أبو زيد: «ربنا يبارك في صحتك يا دكتور ويجازيك كل الخير عنا ويطمنا عليك»، وكتب مصطفى خليفة: «أنا كون إني شايفك في صحةة ده لوحده أعظم حاجة في الدنيا، ربنا يراضيك ويكرمك ويباركلك ويسعدك ويعفو عنك يا رب».

لم تتوقف رسائل الدعم خلال التعليقات على رسالة الدكتور هاني الناظر عند الدعوات له، بل امتدت لطلب الاستشارات الطبية بناء على طلبه من الجمهور، إذ طلبت أمل أشرف وصف مرطب للبشرة الدهنية اللي بتجف في الشتاء، ليرد عليها الطبيب بالعلاج المناسب، وطلبت شروق جمال معرفة «سبب الهرش المستمر في الجسم كله بشكل شديد جدا»، ليرد «الناظر»، قائلا: «محتاجين نطمأن على وظائف الكبد والكلى والسكر».

آلاف التعليقات على رسالة هاني الناظر

نحو 27 ألف تعليق على رسالة الدكتور هاني الناظر، بجانب أكثر من 39 ألف إعجاب، إذ يسعى كثيرون إلى دعمه والاطمئنان عليه، من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاصة مع ظهوره قبل أيام وإرساله رسالة طمأنة للجمهور.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، تعرض الناظر، لوعكة صحية ليخرج نجله معلنا إصابته بخلايا سرطانية خبيثة، وأنه يمكث في المستشفى لتلقي جرعات العلاج الكيماوي، ليتعاطف معه المصريين، داعين له بالشفاء.