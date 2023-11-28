ظهور جديد للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال لجمهوره؟

في أوائل شهر أكتوبر الماضي، اختفى الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية الشهير، عن أعين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليعلن نجله محمد، بعد أيام إصابته بوعكة صحية، قبل أن يكشف عن إصابته بنوع من أنواع سرطان الدم، ليسبب صدمة للجميع، فالطبيب الذي كان يتلقى بشكل لحظي أسئلة المتابعين، والتي حذر مرارا وتكرارا من الإصابة بالسرطان، مطالبا المواطنين باتباع طرق الوقاية، أصيب بالمرض اللعين.

تعليق من الدكتور هاني الناظر

أيام طويلة قضاها هاني الناظر في المستشفى، وما يزال يتلقى العلاج الكيماوي داخل أحد مستشفيات في الشيخ زايد بالقاهرة، لكن حالته الصحية شهدت تحسنا نسبيا، بعد تلقيه أول جرعة من العلاج الكيماوي، ليقرر قبل أيام العودة مرة أخرى لتلقي أسئلة متابعيه رغم جلوسه على سرير المرض.

رسالة جديدة من الناظر لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن فيها تلقيه استشارات المواطنين الطبية رغم مرضه، حيث دّون قائلا: «فرصة حلوة.. السيدات والسادة الأفاضل أصحاب الأسئلة والاستشارات الطبية أنا حاليا خلال هذه اللحظات في راحة مؤقتة من الأدوية والمحاليل والكيماويات، وبالتالي ممكن استقبل مجموعة من أسئلتكم وربنا يقدرني وأتمكن من الإجابة علي عدد مناسب منها.. اتفضلوا».

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

ورغم أن منشور الدكتور هاني الناظر لم يمر عليه سوى دقائق قليلة إلا أنه حصد أكثر من 20 ألف إعجاب، أكثر من 15 ألف تعليق، فالجميع يريد أن يطمئن على الطبيب الذي جبر بخاطر المئات من المواطنين طوال سنوات كثيرة، إذ خصص جزءا كبيرا من وقته للإجابة على الاستشارات المجانية، مطالبا المواطنين بعدم الذهاب إلى عيادته طالما أنه يقدم لهم الخدمة الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جاءت رسالة هاني الناظر بعد 5 أيام على أول رسالة له بعد مرضه والتي جاء فيها: «الحمد لله.. .يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتي الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية.. وأشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعا».