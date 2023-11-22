كيف تفاعل جمهور هاني الناظر مع ظهوره الأول منذ إصابته بالسرطان؟.. سيل دعوات

على مدار سنوات، اكتسب الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، محبة كبيرة في قلوب الناس، حتى أنهم طوال فترة مرضه منذ إعلان إصابته بالسرطان ينتظرون أخبار حالته الصحية أولًا بأول، ومنذ قليل ظهر «الناظر» لأول مرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بعد فترة طويلة من الغياب.

وكتب الناظر: «الحمد لله.. يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتي الآن ولفترة قادمة لكن باذن الله وقوته ورحمته اتمني أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم».

هذه الرسالة عبر الصفحة الرسمية لـ«الناظر» منذ كتابتها حتى الآن حصدت تفاعلًا كبيرًا، وسيل من الدعوات للطبيب الإنسان، يدعون له بالشفاء في أكثر من 19 ألف تعليق وأكثر من 25 ألف تفاعل وكثير من المشاركات.

كيف تفاعل الناس مع أول ظهور لهاني الناظر؟

بمجرد كتابته للرسالة، حصد منشور هاني الناظر بعد أول ظهور له، تفاعلًا كبيرًا، يدعون له في التعليقات، ويرسلون له رسائل المحبة والافتقاد لمنشوراته الطبية، إذ علق حساب باسم أحمد بدري: «الدكتور الإنسان، حمد لله على السلامة، افتقدناك جدًا»، في حين علق حساب مريم عزمي: «ألف مليون سلامة على حضرتك، تقوم بالسلامة يا رب ويشفيك».

دعوات لـ«الناظر» من كل مكان، إذ علقت صاحبت حساب يحمل اسم رانيا: «والله يا دكتور دعيت لحضرتك قدام الكعبة، بالشفاء العاجل ربنا يبارك فى حضرتك يا رب»، وكتب آخر: «الحمد لله على سلامتك حضرتك إنسان عظيم ودعواتنا لك لا تنقطع، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً لا يغادر سقماً».

أول ظهور للدكتور هاني الناظر

كان أول ظهور للدكتور هاني الناظر، خلال صفحته الشخصية عبر «فيسبوك» كتب رسالة لجمهوره، نصها: «الحمد لله ..يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته، أتمني أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عد من اسئلتكم الطبية والاجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية.. وأشكر حضراتكم من كل قلبي علي دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعا».