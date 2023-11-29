الكشف عن الفيروس الغامض في الصين.. المستشفيات تستقبل 1200 شخص يوميا

أعاد الارتفاع المفاجئ في أمراض الجهاز التنفسي بجميع أنحاء الصين، ذكريات الأيام الأولى لفيروس كورونا المستجد، الذي شخص في البداية أيضا، على أنه التهاب رئوي غامض.

الفيروس الذي أصاب بالفعل عديد من المدارس في الصين، أجبر الحكومة الصينية، على إصدار توضيح يفيد بأنه لم يكتشف أي مسببات لأمراض غير عادية أو جديدة حتى الآن.

تفاصيل الفيروس الغامض في الصين

الفيروس الذي ضرب آلاف الصينيين في أيام معدودة، معظمهم من الأطفال، جعل هناك تدفقا غير مسبوق على المستشفيات، ما أثار علامات استفهام في العالم، حول تفاصيل هذا الفيروس، خاصةً مع انتشار صور الممرات المزدحمة والأطفال الذين يتلقون الحقن الوريدية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، فضلا عن دعوات إغلاق المدارس.

«1200 مريض يدخلون الطوارئ بشكل يومي»، هكذا أعد موقع قناة «إن دي تي» الأشهر في آسيا، تقريرا عن الوضع المأساوي في الصين، مؤكدا أن التفشي حدث بشكل رئيسي في العاصمة بكين، وأيضًا في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية، ومناطق أخرى في الصين.

ما طبيعة الفيروس الغامض؟

السلطات الصحية في الصين كشفت أن الإصابات المتزايدة هي مزيج من الفيروسات المعروفة بالفعل، وترتبط بأول موسم شتاء في البلاد، بعد رفع قيود كورونا الصارمة في ديسمبر الماضي.

«الميركوبلازما»، هكذا كشف عدد من آباء الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين، طبيعة الفيروس الذي أصاب الآلاف، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، مؤكدين أنه سبب شائع للالتهاب الرئوي لدى الأطفال، ويعالج بالمضادات الحيوية.

وتعرف الميكوبلازما الرئوية بأنها بكتيريا تسبب عادة عدوى خفيفة، مع أعراض مشابهة لنزلات البرد، ونادرا ما يتطلب الأمر دخول المستشفى، لكن في بعض الأحيان، قد يستمر السعال لأسابيع، ويكون الأطفال الأصغر سنا الذين لديهم جهاز مناعي ناشئ أكثر عرضة لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وعلى عكس كورونا، فإن الميكوبلازما هي جرثومة معروفة وشائعة تميل إلى التسبب في تفشي المرض كل بضع سنوات، وتنتشر فيروسات أخرى أيضًا، خاصة الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، ما يعني أنه من المحتمل أن يواجه العالم هذا الشتاء، مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، بحسب التقرير التليفزيوني.

وأصدرت الهند توجيهًا يحث الدول على مراجعة استعداداتها ووضع بنيتها التحتية الصحية في حالة تأهب، إذ طلبت حكومات الولايات في راجستان وكارناتاكا وجوجارات وأوتاراخاند وهاريانا وتاميل نادو من المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية ضمان الاستعداد للتعامل مع المرضى الذين يشكون من مشاكل في الجهاز التنفسي، حسبما أفاد التقرير.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، سكان المناطق المتضررة باتباع القواعد المعروفة لتجنب أمراض الجهاز التنفسي، ويشمل ذلك العزل في حالة ظهور الأعراض، وإجراء المسحة أو ارتداء الأقنعة إذا لزم الأمر.