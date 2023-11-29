تحرير 65 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحرير 65 محضرًا تموينيًا في مراكز سوهاج.

تحرير 65 محضرا تموينيا

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 65 محضرًا تموينيًا خلال اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وحل شكاوى الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، ما بين سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وضبط منشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.