لماذا تزداد الرغبة في النوم عند التعرض للشمس؟.. سبب مرتبط بعلاج الاكتئاب

التعرض لأشعة الشمس له فوائد كثيرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، إذ يجب التعرض لأشعة الشمس في النهار، حفاظا على التهوية ولتحسين الحالة المزاجية.

يقول الدكتور محمد حمودة، مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إنه مع دخول فصل الشتاء يصاب بعض المواطنين بالاكتئاب الموسمي، وسببه الأساسي قلة التعرض للضوء وأشعة الشمس مع قصر مدة النهار.

التعرض للشمس يزيد رغبة النوم

يرجع سبب زيادة الرغبة في النوم، إلى التعرض للشمس، إذ تزيد الأشعة الهرمون المسؤول عن النوم، ما يجعل الشخص لديه ميول للنوم، وفي نفس الوقت يقل فيتامين «د» المسؤول عن النشاط ما يعكر المزاج، وفق استشاري الطب النفسي بكلية الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc».

علاج الاكتئاب بالضوء

وعن طرق العلاج النفسي، أوضح حمودة، أن هناك طرقا للعلاج بالضوء، ناصحا الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب موسمي خلال فصل الشتاء، أن يتعرضوا للضوء والخروج في الهواء الطلق، لتحسين الحالة المزاجية والصحية.

ووفق الطبيب النفسي، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يزيد من أكسيد النيتريك، وهو موسع للأوعية، ما يحسن تدفق الدم، ويحسن الأوكسجين، ويخفض معدل التنفس، ويخفض مستويات السكر في الدم، كما أن الضوء الطبيعي يحفز الناقلات العصبية، مثل السيروتونين والميلاتونين والدوبامين، التي تعتبر ضرورية للصحة العقلية، بما في ذلك الحد من القلق والاكتئاب.

التواجد في الهواء الطلق يساعد على تحسين جودة نومنا وضبط الساعة البيولوجية، إذ يصنع الميلاتونين «هرمون النوم لدينا» من ضوء النهار، ثم نفرز الميلاتونين بعد غياب الضوء الأزرق لمدة ساعتين أو أكثر، وفق استشاري الطب النفسي.